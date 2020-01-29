Не менее 177 россиян находятся в китайской провинции, где зафиксирована вспышка коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:15:05+03:00

По подсчетам российских ученых, коронавирус доберется до России к середине февраля Фото: EAST NEWS

Из них 120 человек в городе Ухань

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По данным посольства РФ в Пекине, не менее 177 россиян находятся в провинции Хубэй. В регионе отмечается наибольшее число людей, которые были инфицированы коронавирусом.

Из них 120 человек непосредственно в городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.

- По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане, — говорится в сообщении дипведомства.

Болезнь постепенно распространяется по Китаю: в Пекине зафиксирован 91 случай заражения. Случаи заболевания фиксируются не только в стране, но и за ее пределами, сообщает Пятый канал.

Ранее известный врач и телеведущий отметил, что довольно скоро мир может столкнуться с более страшной угрозой, чем коронавирус из Китая. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, показала, что к реальной эпидемии мир не готов.

Тем временем британская авиакомпания "British Airways" приостановила все полёты на территорию материкового Китая, чтобы избежать угрозы распространения.

Российские учёные проанализировали данные о распространении коронавируса в мире и сделали прогноз, когда он может попасть в Россию. По оценкам экспертов это произойдет в середине февраля.

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU