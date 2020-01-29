Не менее 177 россиян находятся в китайской провинции, где зафиксирована вспышка коронавируса
По данным посольства РФ в Пекине, не менее 177 россиян находятся в провинции Хубэй. В регионе отмечается наибольшее число людей, которые были инфицированы коронавирусом.
Из них 120 человек непосредственно в городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.
- По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане, — говорится в сообщении дипведомства.
Болезнь постепенно распространяется по Китаю: в Пекине зафиксирован 91 случай заражения. Случаи заболевания фиксируются не только в стране, но и за ее пределами, сообщает Пятый канал.
Ранее известный врач и телеведущий отметил, что довольно скоро мир может столкнуться с более страшной угрозой, чем коронавирус из Китая. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, показала, что к реальной эпидемии мир не готов.
Тем временем британская авиакомпания "British Airways" приостановила все полёты на территорию материкового Китая, чтобы избежать угрозы распространения.
Российские учёные проанализировали данные о распространении коронавируса в мире и сделали прогноз, когда он может попасть в Россию. По оценкам экспертов это произойдет в середине февраля.
Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней.
Карта распространения коронавируса
Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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