2020-01-30T01:02:47+03:00
Политика

Президент Ирана назвал «сделку века» Трампа «самым отвратительным планом века»

А лидер Палестины собирается выступить в СБ ООН с осуждением американского проекта ближневосточного урегулирования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани крайне негативно высказался о так называемой «сделке века» – предложенном Вашингтоном плане урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века», - написал Роухани на своей странице в Twitter.

Тем временем в Палестине собираются внести в Совбез ООН проект резолюции с осуждением американского проекта. Об этом рассказал журналистам палестинский постпред при Организации Рияд Мансур, добавив, что лидер страны Махмуд Аббас в ближайшие пару недель выступит в Совете Безопасности, чтобы разъяснить позицию Палестины по «сделке века», передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали плана ближневосточного урегулирования.

Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.

Лавров прокомментировал "сделку века".Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после двусторонних переговоров со своей коллегой из Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Президент Ирана назвал «сделку века» Трампа «самым отвратительным планом века»
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