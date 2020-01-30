Президент Ирана назвал «сделку века» Трампа «самым отвратительным планом века»
Президент Ирана Хасан Роухани крайне негативно высказался о так называемой «сделке века» – предложенном Вашингтоном плане урегулирования палестино-израильского конфликта.
«Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века», - написал Роухани на своей странице в Twitter.
Тем временем в Палестине собираются внести в Совбез ООН проект резолюции с осуждением американского проекта. Об этом рассказал журналистам палестинский постпред при Организации Рияд Мансур, добавив, что лидер страны Махмуд Аббас в ближайшие пару недель выступит в Совете Безопасности, чтобы разъяснить позицию Палестины по «сделке века», передаёт РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали плана ближневосточного урегулирования.
Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.
Лавров прокомментировал "сделку века".Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после двусторонних переговоров со своей коллегой из Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сделка века: Для прекращения арабо-израильского конфликта Трамп отдаст Палестине, Египту и Иордании $50 млрд
Что включает план мирного урегулирования на Святой Земле, который разрабатывался с 2017 года (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU