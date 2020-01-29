2020-01-29T15:25:25+03:00
Здоровье

Почему в российских больницах нет тестов для обнаружения нового коронавируса

Все пробы отправляют в Роспотребнадзор, чтобы полностью исключить риск ошибки
Анна НИКОЛАЕВА
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Лаборатория трансмиссивных вирусных инфекций Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций, где разработали систему тестирования, благодаря которой можно диагностировать коронавирус за 7-8 часов. Фото: Евгений Софийчук/ТАССЛаборатория трансмиссивных вирусных инфекций Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций, где разработали систему тестирования, благодаря которой можно диагностировать коронавирус за 7-8 часов. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Коронавирусом нового типа уже заразились более 6 тысяч человек в 15 странах мира. При этом за пределами Китая, где началась вспышка, инфекция сейчас распространяется слабо. В среднем зарегистрировано по 4 - 7 заболевших, больше только в Таиланде (по последним данным 14 человек). В Россию зараза пока не проникла, однако эксперты прогнозируют: случаев завоза, скорее всего, не избежать.

Эксперты Минздрава: коронавирус может прийти в Россию в середине февраля

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России подготовили доклад о возможном сроке «вторжения» коронавируса нового типа. Исследователи считают, что скорее всего это произойдет в середине февраля. Но риск массовых заболеваний крайне низкий, уверены авторы доклада. По всей видимости, как и в других зарубежных странах, дело ограничится единичными случаями заражения.

- Полностью согласен с прогнозом и выводами, - говорит врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. - Риск завоза новой инфекции в нашу страну зависит от двух главных факторов. Во-первых, от миграции китайских граждан в Россию. Власти КНР, наши авиакомпании и туристические агентства принимают активные меры для ограничения турпотока. Так что угроза с этой стороны минимальна.

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля.

Второй фактор - возвращение россиян, оказавшихся в Китае по разным причинам. Препятствовать их приезду на Родину мы, разумеется, не можем. Среди таких людей могут быть зараженные коронавирусом. Но в любом случае, учитывая меры по санитарному контролю на всех границах, наблюдению за здоровьем приезжих и круга их общения, широкое распространение инфекции в России маловероятно, считает врач.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему в наших больницах нет тестов для обнаружения новой инфекции?

При подозрении на коронавирус приезжих из Китая и тех, кто контактировал с ними, госпитализируют в инфекционные больницы. Там берут биоматериал - мазки из горла и носа - и отправляют в ближайший эпидемиологический центр Роспотребнадзора (это ведомство отвечает за санитарно-эпидемиологическую безопасность у нас в стране). Почему нельзя сделать анализ сразу в инфекционке?

Система тестирования, благодаря которой можно диагностировать коронавирус за 7-8 часов. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Система тестирования, благодаря которой можно диагностировать коронавирус за 7-8 часов. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

- Эксперты Роспотребнадзора разработали специальные тест-системы для обнаружения коронавируса нового типа. Такие тесты сейчас есть только в лабораториях эпидцентров, их 15. И это вполне оправданно, - рассказал «КП» практикующий врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. - Поскольку инфекция новая и потенциально высокоопасная, диагностика должна проходить в условиях усиленного контроля. Нужно полностью исключить риск ложноотрицательного результата. Обеспечить максимально жесткий контроль и достоверность удается именно в эпидцентрах.

Что касается бюрократических проволочек, то никакой напряженности сейчас нет, поясняет инфекционист. Передача биоматериала и диагностика происходят быстро, сложностей не возникает. «Если предположить, что заболеваемость все-таки станет шире, то, возможно, тест-системы и алгоритмы диагностики распространят непосредственно по инфекционным стационарам - так было в случае со свиным гриппом. Но пока такой необходимости точно нет», - говорит врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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