Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:39:48+03:00

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Совет Европейского Союза одобрил соглашение о выходе Соединённого Королевства из Европейского союза. Таким образом процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя полностью завершен.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года ЕС согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна покинуть состав международного объединения.

Напомним, 22 января, британская Палата лордов приняла законопроект о Brexit. Так документ, который включает в себя сделку с ЕС по условиям процесса, получил одобрение обеих палат парламента Великобритании.

После того, как документ подписала Королева Елизавета II, он перешел в распоряжение ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение 24 января, а 29 января документ одобрили Депутаты Европарламента

ИСТОЧНИК KP.RU