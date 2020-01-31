2020-01-31T09:49:04+03:00
В мире

В Facebook начнут бороться с дезинформацией о коронавирусе

Содержащие ложные сведения посты будут удалять из социальной сети
Юлия САЛЬНИКОВА
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От коронавируса погибли 213 жителей КитаяОт коронавируса погибли 213 жителей КитаяФото: REUTERS
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В компании Facebook начнут проверять посты пользователей про коронавирус. Для этого используют алгоритм фактологической проверки, то есть информацию будут сверять с источниками, чтобы не допустить распространение дезинформации. Ложные сообщения о заболевании, которое стало причиной смерти уже 213 человек в Китае, будут блокировать.

Напомним, в ВОЗ "китайский" коронавирус признали мировой угрозой и ввели режим ЧС. Заболевание распространилось за пределы Китая, хотя именно в этой стране больше всего заболевших - 9356 человек. Официально коронавирус зафиксирован в 18 странах. России в этом списке нет.

- Мы начнем удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора, -сказано в пресс-службе компании.- Мы также будем блокировать или ограничивать хэштеги, используемые для распространения дезинформации в Instagram.

Под запрет попадут сообщения, в которых пользователи дают опасные советы по лечению коронавируса. Такие посты уже появились в соцсетях, неизвестные утверждают, что убить вирус можно якобы некоторые химическими средствами для уборки помещений или советуют конкретные препараты. Вакцины от коронавируса еще нет - ее разработкой заняты группы ученых в ряде стран, в том числе и в России.

Минздрав России назвал три препарата, которые до создания вакцины могут применять для борьбы с коронавирусом. Китайские ученые сообщали, что лечение занимает от одной до двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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