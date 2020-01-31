Новак: Россия готова реагировать на снижение спроса на нефть из-за коронавируса
Дальнейшее распространение китайского коронавируса может привести к снижению мирового спроса на нефть. Россия обсудила такой сценарий с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ и теперь готова совместно с ними реагировать на возможные последствия. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак.
Он подчеркнул, что специалисты продолжают мониторить обстановку на рынке. Реакция последует только после более точной оценки ситуации. Речи о конкретных мерах пока не идет, поскольку неизвестно влияние распространения заболевания на экономику.
"Мы вчера разговаривали в течение часа, сегодня - полчаса [с министрами энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ]. Очень серьезно обсуждаем эту ситуацию", - рассказал Новак.
По словам министра, страны ОПЕК+ могут даже перенести на более ранний срок назначенную на март встречу. Никакой проблемы при этом не возникнет - все участники обсуждения согласны.
"Пока довольно неопределенная ситуация", - цитирует ТАСС главу Минэнерго.
Сайт kp.ru писал, что только в пятницу, 31 января, стало официально известно - коронавирус добрался до России. Случаи заболевания зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Тем временем, в Китае от инфекции скончались 213 человек. Почти десять тысяч граждан инфицированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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