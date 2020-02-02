Россия признала коронавирус 2019-nCoV заболеванием, опасным для окружающих

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:58:02+03:00

Постановление об этом было принято российским правительством [видео]

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Правительство России внесло новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, опасных для окружающих. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавируса инфекция (2019-nCoV)"», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, на экстренном заседание комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организация приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа. Незадолго до соответствующего решения ВОЗ зафиксировала передачу вируса 2019-ncov от человека к человеку в четырех странах. Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме и США.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU