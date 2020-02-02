Президент Эстонии выступила против пересмотра границ с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за отказ от пересмотра границ между балтийской республикой и Россией.
«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться», - сказала эстонский лидер в своей в речи, посвященной столетию Тартуского мирному договору.
Кальюлайд отметила, что «противоположная риторика создает ненужную путаницу».
При этом глава Эстонии заявила, что договор, подписанный прибалтийской республикой и РСФР в 1920 году, до сих пор имеет юридическую силу и «останется свидетельством о рождении эстонского государства».
Как сообщал сайт kp.ru, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что заключенное с РСФСР соглашение имеет силу. Ранее он призывал следить за «геополитическими планами» России и заявил, что Москва должна «вернуть» Эстонии территории.
Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Таллина к Москве не имеют никаких оснований, поскольку договор юридически утратил свою силу.
ИСТОЧНИК KP.RU