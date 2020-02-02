2020-02-02T21:34:58+03:00
Политика

Президент Эстонии выступила против пересмотра границ с Россией

При этом Керсти Кальюлайд считает, что Тартуский договор остается в силе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Керсти КальюлайдКерсти КальюлайдФото: REUTERS
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за отказ от пересмотра границ между балтийской республикой и Россией.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться», - сказала эстонский лидер в своей в речи, посвященной столетию Тартуского мирному договору.

Кальюлайд отметила, что «противоположная риторика создает ненужную путаницу».

При этом глава Эстонии заявила, что договор, подписанный прибалтийской республикой и РСФР в 1920 году, до сих пор имеет юридическую силу и «останется свидетельством о рождении эстонского государства».

Как сообщал сайт kp.ru, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что заключенное с РСФСР соглашение имеет силу. Ранее он призывал следить за «геополитическими планами» России и заявил, что Москва должна «вернуть» Эстонии территории.

Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Таллина к Москве не имеют никаких оснований, поскольку договор юридически утратил свою силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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