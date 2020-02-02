2020-02-02T22:12:34+03:00
Общество

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

С 3 февраля будет приостановлено движение всех пассажирских поездов с КНР [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с КитаемРоссия приостанавливает железнодорожное сообщение с КитаемФото: Пресс-служба РЖД России
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С 3 февраля Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем. Об этом говорится в сообщении компании «Российские железные дороги».

Отмечается, что данные меры приняты в целях предупреждения распространения коронавируса нового типа на территорию России.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о введении новых мер для защиты страны от инфекции. Среди них было приостановка железнодорожного сообщения с Китаем с 31 января, но в расписании оставались поезда Москва-Пекин, Пекин-Москва, которые ходят дважды в неделю. Кроме того закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем в пяти субъектах: Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, ЕАО, Амурской области.

Напомним, Россия также проводит эвакуацию своих граждан из Китая. По последним данным, только в китайском Ухане находится свыше 300 россиян. На данный момент в России подтвердились два случая заражения новым вирусом: в Забайкальском крае и в Тюменской области.

Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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