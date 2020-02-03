Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"

3 Февр. 2020 2020-02-03T02:29:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская киноакадемия обнародовала имена актеров, которые будут вручать своим коллегам по цеху премию "Оскар". В списке артистов значатся: Киану Ривз, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер и еще девять знаменитостей.

Как и в прошлом году, на церемонии "Оскар"-2020 не будет конкретных ведущих. На официальной странице киноакадемии в Twitter сказано, что лауреаты получат статуэтки из рук 11 актеров. Помимо вышеперечисленных артистов, для вручения премии на сцену пригласят Дайана Китона, Джеймса Кордена, Шайи Лабафы, Стива Мартина, Джорджа Маккея, Майи Рудольф, Зака Готтзагена и Бени Фельдштейна.

Примечательно, что среди "соведущих" есть обладатели "Оскара" предыдущих лет: Дайан Китон была удостоена статуэтки в 1978 году за лучшую женскую роль, Пенелопа Круз в 2009 получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а Стив Мартин удостоен почетной премии в 2014 году.

Напомним, что торжественная церемония вручения премии "Оскар"-2020 состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин рассказывал о номинантах на Оскар в 2020 году. К сожалению, российская кинокартина "Дылда" не вошла в список номинантов на почетную премию.

ИСТОЧНИК KP.RU