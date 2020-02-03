2020-02-03T02:29:23+03:00
Звезды

Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"

Киноакадемия обнародовала имена 11 актеров, которых пригласят на сцену для оглашения победителей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская киноакадемия обнародовала имена актеров, которые будут вручать своим коллегам по цеху премию "Оскар". В списке артистов значатся: Киану Ривз, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер и еще девять знаменитостей.

Как и в прошлом году, на церемонии "Оскар"-2020 не будет конкретных ведущих. На официальной странице киноакадемии в Twitter сказано, что лауреаты получат статуэтки из рук 11 актеров. Помимо вышеперечисленных артистов, для вручения премии на сцену пригласят Дайана Китона, Джеймса Кордена, Шайи Лабафы, Стива Мартина, Джорджа Маккея, Майи Рудольф, Зака Готтзагена и Бени Фельдштейна.

Примечательно, что среди "соведущих" есть обладатели "Оскара" предыдущих лет: Дайан Китон была удостоена статуэтки в 1978 году за лучшую женскую роль, Пенелопа Круз в 2009 получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а Стив Мартин удостоен почетной премии в 2014 году.

Напомним, что торжественная церемония вручения премии "Оскар"-2020 состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин рассказывал о номинантах на Оскар в 2020 году. К сожалению, российская кинокартина "Дылда" не вошла в список номинантов на почетную премию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать премии "Оскар"
В центре Киева застрелили мужчину
"Проблемы не с прошлым, а с будущим": Захарова оценила заявления эстонских политиков о Тартуском договоре
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA
Мужчина, устроивший теракт в Лондоне, недавно вышел из тюрьмы
С чистого листа: больше половины россиян хотели бы сменить профессию
Страны большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой коронавируса
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Киев хочет получить «черные ящики» Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном
Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих: два человека ранены
Президент Эстонии выступила против пересмотра границ с Россией
Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»
Минздрав Забайкалья сообщил, что больной коронавирусом получил результаты анализов
Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России
«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020
Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа