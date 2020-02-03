КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Северокорейские власти решили временно закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве профилактики китайского коронавируса. Об этом сообщили в кассе по продаже билетов в столице КНДР.
Ограничения действуют, начиная с понедельника, 3 февраля, и распространяются на отправку поездов по маршрутам Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск.
"Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу", - цитирует ТАСС работника кассы.
Сколько будут действовать ограничения, неизвестно. Их отменят после стабилизации ситуации с инфекционным заболеванием.
Обычно из Пхеньяна в Москву два раза в месяц курсировал один вагон, а в Хабаровск - один раз в месяц. Чаще всего поезда ходили между российской столицей и северокорейской приграничной станцией Туманган - раз в неделю.
Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках профилактики коронавируса КНДР закрыла границу для всех иностранных туристов. Авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном тоже прекращено на неопределенный срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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