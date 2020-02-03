КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:09:33+03:00

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Северокорейские власти решили временно закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве профилактики китайского коронавируса. Об этом сообщили в кассе по продаже билетов в столице КНДР.

Ограничения действуют, начиная с понедельника, 3 февраля, и распространяются на отправку поездов по маршрутам Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск.

"Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу", - цитирует ТАСС работника кассы.

Сколько будут действовать ограничения, неизвестно. Их отменят после стабилизации ситуации с инфекционным заболеванием.

Обычно из Пхеньяна в Москву два раза в месяц курсировал один вагон, а в Хабаровск - один раз в месяц. Чаще всего поезда ходили между российской столицей и северокорейской приграничной станцией Туманган - раз в неделю.

Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках профилактики коронавируса КНДР закрыла границу для всех иностранных туристов. Авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном тоже прекращено на неопределенный срок.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU