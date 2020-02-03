2020-02-03T20:51:54+03:00
Политика

«Панцирь-С» отразил атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Минобороны России сообщили, что дроны были выпущены со стороны северо-восточной части Средиземного моря
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российская система ПВО отразила атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в СирииРоссийская система ПВО отразила атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Система противовоздушной обороны (ПВО) на российской авиабазе Хмеймим в Сирии отразила атаку двух беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны были выпущены со стороны северо-восточной части Средиземного моря

Ранее местный портал Youm7 сообщил, что «противовоздушная оборона на авиабазе «Хмеймим» сбила два БПЛА рядом с ней». По их данным, жители расположенных поблизости населенных пунктов слышали взрывы, которые прогремели в результате работы систем ПВО.

Напомним, днем ранее боевики также пытались атаковать авиабазу Хмеймим, но атаку беспилотников отразили российские средства радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Боренков. 20 января авиабазу атаковали три дрона. Тогда все атаки были отражены системой ПВО.

Как писал сайт kp.ru, за два года на базе Хмеймим сбили больше 100 беспилотников. При этом большая часть случаев пришлась на прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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