Турецкие военные не стали участвовать в патрулировании в Сирии
Турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании с Россией в Сирии. В результате российской военной полиции пришлось действовать в одиночку. Такое заявление сделал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в регионе, генерал-майор Юрий Боренков.
Генерал-майор сообщил, что подразделения российской военной осуществили патрулирование по маршруту: «Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо».
Напомним, в рамках подписанного в Сочи меморандума Турция и Россия согласились выполнить совместное патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы.
Накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении достигнутых в Сочи и Астане соглашений по урегулированию сирийского Идлиба. В свою очередь в Кремле и российском МИД заявили, что Москва полностью выполняет свои обязательства относительно Идлибской зоны деэскалации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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