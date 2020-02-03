3 Февр. 2020 2020-02-03T20:49:14+03:00

Турецкие военные не стали участвовать в патрулировании в Сирии Фото: REUTERS

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Турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании с Россией в Сирии. В результате российской военной полиции пришлось действовать в одиночку. Такое заявление сделал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в регионе, генерал-майор Юрий Боренков.

Генерал-майор сообщил, что подразделения российской военной осуществили патрулирование по маршруту: «Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо».

Напомним, в рамках подписанного в Сочи меморандума Турция и Россия согласились выполнить совместное патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы.

Накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении достигнутых в Сочи и Астане соглашений по урегулированию сирийского Идлиба. В свою очередь в Кремле и российском МИД заявили, что Москва полностью выполняет свои обязательства относительно Идлибской зоны деэскалации.

ИСТОЧНИК KP.RU