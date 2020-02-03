2020-02-03T22:36:03+03:00
Политика

«Наполеоны в больнице»: Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Варшава одержала победу над Россией в «историческом споре»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Наполеоном в больнице»: Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в «историческом споре»«Наполеоном в больнице»: Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в «историческом споре»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в «историческом споре с Россией» в отношении оценки событий Второй мировой войны.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», - написала она на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД Польши заявил, что Москва якобы попыталась «навязать свое повествование истории, однако это не удалось», и отметил, что после такой победы настало время для нормализации отношений между странами.

Напомним, ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ наравне с Германией должна выплатить республике компенсацию за ущерб. Незадолго Варшава решила признать СССР виновным в развязывании Второй мировой войны.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что надо защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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