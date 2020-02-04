Мишустин перенес сроки проведения Российского инвестиционного форума из-за коронавируса
Запланированный на 12 — 14 февраля Российский инвестиционный форум в Сочи переносится на более позднее время. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, текст документа опубликован пресс-службой правительства.
В распоряжении отмечается, что такое решение было принято в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV и объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки этой смертельно опасной инфекции.
Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума поручено представить предложения о новых сроках проведения мероприятия.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 3 февраля, в ВОЗ подтвердили, что за пределами Китая уже зафиксировано более 150 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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