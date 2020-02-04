2020-02-04T01:44:43+03:00
В мире

Мишустин перенес сроки проведения Российского инвестиционного форума из-за коронавируса

Инвестфорум должен был пройти в Сочи 12 — 14 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: REUTERS
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Запланированный на 12 — 14 февраля Российский инвестиционный форум в Сочи переносится на более позднее время. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, текст документа опубликован пресс-службой правительства.

В распоряжении отмечается, что такое решение было принято в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV и объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки этой смертельно опасной инфекции.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума поручено представить предложения о новых сроках проведения мероприятия.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 3 февраля, в ВОЗ подтвердили, что за пределами Китая уже зафиксировано более 150 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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