Пленные боевики сообщили, что Турция поддерживает террористов в районе Алеппо

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:49:37+03:00

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Сирийские войска захватили в окрестностях города Алеппо боевиков из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". При допросе оба боевика рассказали, как попали в отряд и на что живет организация. По их версии, деньгами и людьми террористов обеспечивали из Турции.

Уроженец населенного пункта Тибни по имени Махмуд ан-Наджим сообщил, что попал в "Джебхат ан-Нусра" не по своей воле. Его якобы задержали полицейские и пригрозили убить членов семьи, если тот не пойдет служить к террористам. "Предложение" поступило якобы от турков, они же держат его семью в заложниках.

- Они сказали, что пока я работаю с "Джебхат ан-Нусрой", то семья в безопасности, - приводит его слова ТАСС. - Все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.

Другой захваченный боевик, уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель, попал к террористам из-за нехватки денег. В банде предусмотрена зарплата в 100 долларов. Он сообщил, что на стороне экстремистов сейчас воюют боевики из Пакистана и Афганистана.

В понедельник 3 февраля в минобороны Турции сообщили, что в районе Идлиб в Сирии убиты четверо =и ранены девять турецких военнослужащих. Атаку совершили сирийские войска, которые, по сообщению турков, знали координаты нахождения войск. Несмотря на это совершили атаку. Президент Турции пообещал дать ответ сирийской армии, которую по его версии поддерживает Россия. Они нанесли ответный огонь по месту расположения сирийцев. Отменено совместное с Россией патрулирование в Сирии, которое было обозначено меморандумом о взаимопонимании как одно из условий мира в регионе.

Президент Турции отправился с официальным визитом в Украину, где заявил о поддержке "национальной целостности Украины", и планировал обсудить вопросы оказания киевским властям финансовой военной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU