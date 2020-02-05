Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:05:57+03:00

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США готовы в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении Ирана и даже помочь властям в восстановлении экономики страны, но лишь при условии выполнения ряда требований. Речь идет об отказе от попыток получить ядерное оружие, прекращении "распространения террора, смерти и разрушений", а также работе на благо народа.

"Из-за наших жестких санкций иранская экономика серьезно ослабла. Мы можем помочь им улучшить ее за короткий промежуток времени, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы просить об этом. Посмотрим, какую дорогу они выберут", - сказал американский президент Дональд Трамп во время выступления с ежегодным обращением "О положении страны" перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

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ИСТОЧНИК KP.RU