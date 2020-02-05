5 Февр. 2020 2020-02-05T20:42:35+03:00

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом Фото: REUTERS

Организация запускает «План стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении и выявлении заболевания» [видео]

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Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы просим о 675 млн долларов для финансирования плана на ближайшие три месяца», - сказал глава организации.

Гебрейесус пояснил, что ВОЗ запускает специальный «План стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса».

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа. При этом Гебрейесус призвал страны бороться с недостоверной информацией, а также «не паниковать», но при этом не забывать о «принимать те меры, которые необходимы».

Как писал сайт kp.ru, число жертв коронавируса в Китае возросло до 490, заразились уже 24,3 тысячи человек, выздоровели 892.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758251" frameborder="0"></iframe> На улицах китайского Уханя появились вооруженные патрули в медицинских халатах.

ИСТОЧНИК KP.RU