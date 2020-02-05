Крушение самолета в Стамбуле: погиб один человек, пострадали 157

5 Февр. 2020 2020-02-05T23:41:22+03:00

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По последним данным, в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек, пострадали не менее 157. Такие цифры в эфире телеканала NTV озвучил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Ранее сообщалось, что жертв нет, ранения получили 120 человек.

Спасатели, пожарные и медики продолжают работать на месте крушения. Тем временем губернатор Стамбула Али Йерликая в эфире телеканала NTV назвал предварительную версию причин произошедшего: по его словам, самолет упал на взлетно-посадочную полосу с высоты 30 метров из-за «плохих погодных условий». Пострадавших развозят по городским больницам.

Губернатор уточнил: на борту разбившегося самолета находились 183 человека – шесть членов экипажа и 177 пассажиров, в том числе два грудных ребенка. По информации сотрудников генерального консульства России в Стамбуле, россиян в этом лайнере не было, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен совершил жесткую посадку прилетевший из Измира Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Самолет выкатился за пределы ВПП, рухнул на дорогу и развалился на три части, после чего загорелся.

Жёсткая посадка самолёта в Стамбуле: прямая трансляция.В Стамбуле пассажирский самолёт разбился об ограждение после посадки. Госпитализированы более 50 человек. Мы ведём прямую трансляцию из стамбульского аэропорта

ИСТОЧНИК KP.RU