В посольстве назвали число умерших на отдыхе в Турции россиян

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:59:10+03:00

В 2019 году путешественники стали реже попадать в серьезные ДТП, но чаще тонуть

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на отдыхе в Турции скончались 185 россиян. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"На средиземноморских курортах Турции погибли 154 наших гражданина, в стамбульском консульском округе – еще 31 человек, выполнены 68 санитарно-медицинских эвакуаций", - сказал дипломат.

По его словам, эти цифры немного меньше тех, что были зафиксированы в 2018 году, но они все равно "весьма неприятные". Чаще всего граждане РФ умирают из-за обострений хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, инфаркта, инсульта, цирроза. Также высок процент дорожно-транспортных аварий с россиянами-пешеходами.

"Слава богу, удалось избежать крупных, серьезных ДТП с туристическими автобусами. Зато значительно возросло количество смертей наших граждан в результате утопления, особенно это касается детей", - цитирует РИА Новости Ерхова.

Также зафиксирована гибель людей в результате несчастных случаев во время занятий экстремальными видами спорта, а вот массовых обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции не выявлено.

Сайт kp.ru писал, что ранее посол дал несколько советов россиянам, которые только собираются на отдых в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU