В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:19+03:00

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В китайском городе Ухань провинции Хубэй завершилось строительство второй временной больницы для размещения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа.

Реализовать проекты в столь сжатые сроки удалось благодаря легкой конструкции корпусовФото: REUTERS

Госпиталь построили за 10 дней и примет первых пациентов в субботу, 8 февраля. Учреждение рассчитано на полторы тысячи мест. Заниматься лечением будут двух тысяч военных медиков.

В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусомФото: ТАСС

Напомним, 3 февраля была сдана в эксплуатацию первая специализированная больница для пациентов с коронавирусом. Ее построили за десять дней. Она рассчитана на тысячу мест, а работают в ней 1,4 тысячи врачей.

Реализовать проекты в столь сжатые сроки удалось благодаря легкой конструкции корпусов. На деле все учреждение представляют собой большой городок из обычных строительных вагончиков.

Возведение госпиталя для лечения коронавируса "Лэйшэньшань".

Специализированный госпиталь для лечения нового заболевания построили буквально за 10 днейФото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным число погибших от коронавируса нового типа в Китае выросло до 722 человек. Заражены почти 35 тысяч местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758308" frameborder="0"></iframe> В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU