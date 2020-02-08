В Китае зафиксирован первый случай гибели иностранного гражданина от коронавируса

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:57:14+03:00

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В китайской провинции Ухань от коронавируса нового типа умерла гражданка США. В Китае это первый случай гибели иностранного гражданина с начала эпидемии.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, погибшей женщине было около 60 лет.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным число погибших от коронавируса нового типа в Китае выросло до 722 человек. Заражены почти 35 тысяч местных жителей. В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.сообщил, что такие случаи были отмечены в четырех странах: Германия, Япония, Вьетнам и США.

Накануне, в Китае умер врач, который первым сообщил о коронавирусе. Ли Вэньлян скончался от выявленного им заболевания. Однако в КНР от нового заболевания вылечили самого пожилого пациента. 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU