Умер врач, который первым сообщил о коронавирусе в Китае

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:07:37+03:00

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В Китае скончался врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто сообщил о вспышке нового коронавируса в стране. Медик умер в ночь с четверга на пятницу, с 6 на 7 февраля больнице, где проходил лечение.

- Ли Вэньлян ушел от нас в пятницу в 2:58 по местному времени, - сообщат Центральная больница Уханя в социальной сети.

Примечательно, что доктор работал в больнице, в которой умер. 30 декабря он пытался предупредить коллег о грядущей вспышке коронавируса. Медик в социальных сетях публиковал записи, что в стране зафиксированы о семь случаев SARS на рынке морепродуктов "Хуанань". На тот момент медик даже не подозревал, что вирус относится к другому штамм. Однако его предупреждающий пост стал вирусным.

Ли в своем аккаунте писал, что 11 января у него поднялась высокая температура и появился кашель. Последний пост он сделала в минувшую субботы. Он сообщал, что заражение коронавирусом у него подтверждено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, полностью выздоровели 1153. При этом в ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует. Между тем, уже более в чем в 20 странах были зафиксированы случаи заболевания коронаврусом, в том числе и России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ИСТОЧНИК KP.RU