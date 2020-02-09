У китайского коронавируса появилось временное название

9 Февр. 2020 2020-02-09T06:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Китая заявило, что они дали временное название коронавирусу, вспыхнувшему в стране в конце декабря прошлого года. Заболевание решили обозначить как NCP - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

- Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP, - сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Важно отметить, что NCP не является официальным названием коронавируса. Полномочиями дать международное название болезни обладает ВОЗ. Однако специалисты этой организации пока не выступали с подобными заявлениями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным коронавирус унес жизни 811 человек. В Китае заражены больше 37 тысяч человек. Накануне власти Сингапура подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образов в стране на 8 февраля этот диагноз поставили 40 пациентам. Сообщалось и о первом случае гибели иностранца от коронавируса в Китае. В Ухани умерла гражданка США.

Что думают в Китае о коронавирусе?.Видео: Алена Повх

ИСТОЧНИК KP.RU