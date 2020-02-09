Со щита «Родины-матери» в Киеве хотят убрать герб СССР

9 Февр. 2020 2020-02-10T00:19:05+03:00

При этом, как сообщил директор института национальной памяти Украины, сносить сам монумент никто не собирается

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Убрать с памятника «Родина-мать» в Киеве герб Советского Союза нужно, и технически это «вполне возможно», заявил директор института национальной памяти Украины Антон Дробович.

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить», - сказал он в эфире телеканала ObozTV, добавив, что «здесь надо меньше «хайпа», просто спокойно сделать дело».

По словам Дробовича, сносить саму «Родину-мать» никто не собирается, пояснив, что «во-первых, это 300 тонн», а «во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура». Он отметил, что очень хотел бы, чтобы все было сделано «цивилизованным образом», пока он еще находится в должности директора института национальной памяти.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае 2015 года на Украине был принят так называемый «закон о декоммунизации», с тех мор местная оппозиция, выступающая против борьбы с советским прошлым, безуспешно добивается его отмены.

СПРАВКА «КП»

Памятник «Родина-мать» установлен на правом берегу Днепра в Киеве, его открытие состоялось в День Победы 9 мая 1981 года. Скульптура расположена на территории на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Высота статуи от пьедестала до кончика меча — 62 метра, а с постаментом — 102 метра. В одной руке «Родина-мать» держит 16-метровый меч весом в девять тонн, в другой — 13-тонный щит размером 13 на 8 метров с гербом СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU