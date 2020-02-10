2020-02-10T00:51:36+03:00
Экономика

Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из Находки

В порт Сингапура трубоукладчик должен прибыть 22 февраля «Академик Черский»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские санкции не помешают России достроить «Северный поток – 2»Американские санкции не помешают России достроить «Северный поток – 2»Фото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 9 февраля, что из порта Находки в Сингапур вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может достроить газопровод «Северный поток — 2».

По данным навигационного портала Vesselfinder, судно должно в порт Сингапура 22 февраля. Трубоукладчик находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» с 2016 года, а в Находке стоял с прошлой осени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как Соединенные Шштаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта «Северный поток – 2», швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.

Ранее сообщалось, что если Россия попытается продолжить укладывать трубы для газопровода, американский конгресс примет новый пакет санкций.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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