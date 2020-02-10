Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из Находки
Вечером в воскресенье, 9 февраля, что из порта Находки в Сингапур вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может достроить газопровод «Северный поток — 2».
По данным навигационного портала Vesselfinder, судно должно в порт Сингапура 22 февраля. Трубоукладчик находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» с 2016 года, а в Находке стоял с прошлой осени.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как Соединенные Шштаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта «Северный поток – 2», швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.
Ранее сообщалось, что если Россия попытается продолжить укладывать трубы для газопровода, американский конгресс примет новый пакет санкций.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU