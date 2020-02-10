Оскар 2020 в номинации «Лучший зарубежный художественный фильм» получили «Паразиты»

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:33:00+03:00

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо получил за «Паразитов» второй «Оскар» Фото: REUTERS

На церемонии Оскар 2020 картина южнокорейского режиссера завоевала уже вторую награду [видео]

Изменить размер текста: A A

На нынешней церемонии вручения премий американской киноакадемии Оскар – 2020 южнокорейский режиссер Пон Джун-хо стал настоящим победителем: его картина «Паразиты» признана лучшим зарубежным фильмом. Таким образом, кинематографист из Южной Кореи получил вторую золотую статуэтку. Первую он вместе с соавтором Хан Джином Воном завоевал в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

За победу в категории «Лучший зарубежный художественный фильм» с «Паразитами» боролись «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания), «Страна меда» (Северная Македония) и «Тело Христово» (Польша). Прямую трансляцию церемонии вручения заветных статуэток из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

Ранее сайт kp.ru писал, что Брэд Питт получил свой первый актерский «Оскар» за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Паразиты Русский трейлер (2019).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оскар-2020». Главные претенденты

Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин рассказывает о номинантах на Оскар в 2020 году. Лауреаты будут объявлены 9 февраля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU