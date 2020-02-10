Премии «Оскар – 2020» за лучший сценарий получили фильмы «Паразиты» и «Кролик Джоджо»

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:50:13+03:00

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо и сценарист Хан Джин Вону получили «Оскары» за сценарий к фильму «Паразиты» Фото: REUTERS

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В номинации «Лучший оригинальный сценарий» премию «Оскар – 2020» получили южнокорейский режиссер Пон Чжун-хо и сценарист Хан Джин Вон, которые вместе работали над сценарием к фильму «Паразиты».

Лента авторов из Южной Кореи в этой категории обошла других претендентов – фильмы «Однажды в... Голливуде», «Достать ножи», «Брачная история» и «1917». Стоит отметить, что «Паразиты» ранее принесли Пону Чжун-хо другую престижную награду – «Золотой глобус».

Премия американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий досталась картине «Кролик Джоджо» новозеландца Тайко Вайтити. За «Оскара» в этой номинации также боролись сценаристы фильмов «Джокер», «Ирландец», «Два папы» и «Маленькие женщины».

Мультфильм «История игрушек 4» завоевал награду в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм», а лучшей короткометражной лентой признали «Окно напротив». Прямую трансляцию церемонии вручения заветных статуэток из Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.

Паразиты Русский трейлер (2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU