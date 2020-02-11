«Это вы принесли коронавирус! Убирайтесь!»: В Риме подростки оскорбляли туристов из Китая

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:55:47+03:00

Одного из них задержала полиция, остальные успели сбежать

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В воскресенье, 9 февраля, в Риме произошел инцидент, возмутивший тысячи итальянцев: трое подростков в столичном районе Тусколано преследовали и оскорбляли встреченных ими на улице туристов из Китая.

«Это вы принесли сюда коронавирус! Убирайтесь отсюда!» - выкрикивали мальчишки, поливая китайцев грубой бранью.

За иностранных туристов вступились прохожие, кто-то из случайных свидетелей вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали одного из хулиганов – 15-летнего парня, в руке которого была разбитая бутылка. Два его приятеля успели убежать.

Граждане Поднебесной отказались подавать заявления в полицию, но итальянские правоохранители официально выдвинули простив несовершеннолетнего задержанного обвинения в оскорблениях и угрозах с отягчающими обстоятельствами. Дело в том, что среди китайских туристов была беременная женщина, которой из-за нападок подростков стало плохо, ее пришлось доставить в больницу.

Инцидент в Тусколано получил широкую огласку, многие горожане осуждают поведение парней, они делятся своими мыслями по этому поводу в соцсетях. Высказалась и мэр Рима Вирджиния Раджи.

«Это постыдно. Твердо осуждаю происшедшее: подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма», - приводит текст ее сообщения в Twitter РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй, откуда и началась вспышка заболевания, уже возросло до 974, заразились «вирусом-убийцей» свыше 31,7 тысячи человек. Случаи заражения этой инфекцией за пределами КНР зафиксированы в более 20 странах мира, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU