Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:55:26+03:00

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Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

В составе ушедшего в отставку правительства России Ольга Голодец занималась вопросами культуры, спорта и туризма.

Напомним, что 15 января 2020 года президент Путин огласил своё послание Федеральному собранию, в котором обозначил ряд изменений в Конституцию. После этого бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров подаёт в отставку в полном составе.

Позже Путин предложил должность председателя правительства главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума поддержала его кандидатуру на следующий день, и президент подписал указ о его назначении.

6 февраля Владимир Путин подписал документ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России, которую займёт Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU