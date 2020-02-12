Среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии нет россиян

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:56:21+03:00

Об этом посольство России в Токио сообщило после того, как медики выявили новых заболевших пассажиров

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По данным на утро среды, 12 февраля, среди заразившихся коронавирусом COVID-19 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess наших соотечественников нет.

Об этом сообщило посольство России в Токио после того, как стало известно, что японские медики выявили на борту «Бриллиантовой Принцессы» еще 40 человек, заболевших пневмонией нового типа. Опасный вирус обнаружен у 39 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне без защитного костюма и специальных очков.

«На данный момент среди граждан России нет заболевших», - сказал РИА Новости представитель российского диппредставительства в Японии.

За это время «китайский вирус» выявлен у 203 человек, из них 174 – пассажиры судна. Четверо – три японца и один иностранец, гражданство которого не уточняется, – находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760130" frameborder="0"></iframe> Палуба круизного лайнера Diamond Princess.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU