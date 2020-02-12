Среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии нет россиян
По данным на утро среды, 12 февраля, среди заразившихся коронавирусом COVID-19 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess наших соотечественников нет.
Об этом сообщило посольство России в Токио после того, как стало известно, что японские медики выявили на борту «Бриллиантовой Принцессы» еще 40 человек, заболевших пневмонией нового типа. Опасный вирус обнаружен у 39 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне без защитного костюма и специальных очков.
«На данный момент среди граждан России нет заболевших», - сказал РИА Новости представитель российского диппредставительства в Японии.
За это время «китайский вирус» выявлен у 203 человек, из них 174 – пассажиры судна. Четверо – три японца и один иностранец, гражданство которого не уточняется, – находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.
Палуба круизного лайнера Diamond Princess.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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