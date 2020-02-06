Японские врачи не обнаружили коронавирус у россиян на круизном лайнере

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:07:56+03:00

Людей с лайнера переводят на катер береговой охраны и доставляют на берег, где их уже ждут медики Фото: REUTERS

Но выявили на борту судна еще десять зараженных [видео]

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Японские врачи обнаружили «китайский» коронавирус еще у десяти пассажиров задержанного на карантин возле порта Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess, передает агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Но россиян среди заразившихся нет, об этом говорится в сообщении посольства России в Японии, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook. Сотрудники дипломатического представительства нашей страны поддерживают связь с оказавшимися в ловушке соотечественниками, .

Специально оборудованные машины «Скорой помощи» доставляют заразившихся в больницуФото: REUTERS

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован. С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», - отмечается в сообщении.

На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человекФото: REUTERS

По данным российских дипломатов на сегодняшний день, заражение коронавирусом подтверждено у 20 пассажиров, а карантин может продлиться до 20 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на борту задержанного японскими властями лайнера находится 24 россиянина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера помещеного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU