Японские врачи не обнаружили коронавирус у россиян на круизном лайнере
Японские врачи обнаружили «китайский» коронавирус еще у десяти пассажиров задержанного на карантин возле порта Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess, передает агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Но россиян среди заразившихся нет, об этом говорится в сообщении посольства России в Японии, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook. Сотрудники дипломатического представительства нашей страны поддерживают связь с оказавшимися в ловушке соотечественниками, .
Специально оборудованные машины «Скорой помощи» доставляют заразившихся в больницуФото: REUTERS
«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован. С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами», - отмечается в сообщении.
На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человекФото: REUTERS
По данным российских дипломатов на сегодняшний день, заражение коронавирусом подтверждено у 20 пассажиров, а карантин может продлиться до 20 февраля.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на борту задержанного японскими властями лайнера находится 24 россиянина.
Видео изнутри круизного лайнера помещеного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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