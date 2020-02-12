Турецкие поставщики жалуются на трудности с отправкой помидоров в Россию
Турецкие поставщики испытывают серьезные трудности с отправкой помидоров в Россию. Об этом сообщил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.
По его словам, Турция готова поставлять свою продукцию в РФ вместо китайской, от которой наша страна временно отказалась из-за распространения коронавируса.
"Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии, и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию: говорят, что закончилась квота", - цитирует РИА Новости главу Союза.
Гюрдоган добавил, что экспортеры уже запросили у РФ дополнительную квоту, но пока ответа не последовало. Весь поставленный товар возвращается обратно в республику.
"Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", — подчеркнул специалист.
Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад стороны уже конфликтовали относительно поставок томатов, однако в начале 2019- го было решено вернуть турецкие помидоры на российские прилавки.
ИСТОЧНИК KP.RU