2020-02-12T12:15:02+03:00
Экономика

Турецкие поставщики жалуются на трудности с отправкой помидоров в Россию

Все томаты отсылают назад из-за того, что квота на экспорт закончилась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турция не может отправлять помидоры в Россию из-за закончившейся квотыТурция не может отправлять помидоры в Россию из-за закончившейся квотыФото: Олег УКЛАДОВ
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Турецкие поставщики испытывают серьезные трудности с отправкой помидоров в Россию. Об этом сообщил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

По его словам, Турция готова поставлять свою продукцию в РФ вместо китайской, от которой наша страна временно отказалась из-за распространения коронавируса.

"Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии, и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию: говорят, что закончилась квота", - цитирует РИА Новости главу Союза.

Гюрдоган добавил, что экспортеры уже запросили у РФ дополнительную квоту, но пока ответа не последовало. Весь поставленный товар возвращается обратно в республику.

"Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", — подчеркнул специалист.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад стороны уже конфликтовали относительно поставок томатов, однако в начале 2019- го было решено вернуть турецкие помидоры на российские прилавки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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