12 Февр. 2020 2020-02-12T12:07:27+03:00

Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14, ранены 45 и в очередной раз потребовал от правительства Сирии вывести войска за пределы турецких наблюдательных пунктов.

Турецкий лидер заявил о готовности применить любую силу, чтобы заставить САР вывести свои войска до конца февраля.

«Мы нанесем удар по силам режима повсюду в Идлибе, не ограничиваясь сочинским меморандумом, в случае малейшего ущерба нашим солдатам в пунктах наблюдения или где-либо ещё», — приводит Hurriyet его слова.

Напомним, в начале февраля в результате обстрела турецких военных в Сирии погибли восемь человек, в том числе гражданский персонал. После этого турецкий лидер заявил о начале «новой эпохи в Сирии» и потребовал сирийское правительство в течение февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб, назвав это «самообороной».10 февраля в результате еще одной атаки погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Отметим, что каждый раз турецкая сторона наносила ответный удар. Первый раз Анкара нейтрализовала 76 сирийских военных, второй – 115 объектов армии Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU