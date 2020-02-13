Авиасообщение между Китаем и другими странами сократилось на 67%

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:20:18+03:00

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Китай стал использовать на 67% меньше авиамаршрутов, чем это было до распространения коронавируса.

Только с США авиасообщение сократилось примерно на 80%, поскольку они ввели самые жесткие ограничения на въезд в страну из республики. Также почти вполовину уменьшилось число действующих авиамаршрутов между КНР и Японией с Южной Кореей.

По оценке экспертов японской экономической газеты Nikkei, ситуация уже сказалась на планах по меньше мере 2,4 миллиона человек. В издании считают, что серьезно пострадает мировая туристическая индустрия. Также может наступить замедление темпов роста глобальной экономики.

Сайт kp.ru писал, что на вечер среду, 12 февраля. было зафиксировано 1310 смертей от коронавируса. Число зараженных превысило 48 тысяч человек.

Власти КНР направили в эпицентр распространения заболевания - город Ухань, еще 2,6 тысячи медиков из различных воинских частей. Применяется новый метод выявления коронавируса.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU