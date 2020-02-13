2020-02-13T11:03:31+03:00
В мире

Трех китайских чиновников уволили из-за распространения коронавируса

Решение связано с необходимостью принятия новых решений в рамках недопущения ухудшения ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами коронавируса стали уже 1310 человекЖертвами коронавируса стали уже 1310 человекФото: REUTERS
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Власти Китая сняли с должностей секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна, секретаря горкома компартии Уханя Ма Гоцяна и главу канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомина.

Всех их отправили в отставку после того, как в регионе стал стремительно распространяться новый тип коронавируса.

На место Чаоляна назначен Ин Юн, который до недавнего момента занимал пост мэра Шанхая. Ма Гоцяна заменит член парткома Хубэя Ван Чжунлинь, а Чжан Сяомина - Ся Баолун, экс-директор управления Госсовета.

Как сообщает телеканал CCTV со ссылкой на замглавы Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ву Юйляна, кадровые перестановки проведены с целью принятия новых решений по борьбе с инфекционным заболеванием.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже 1310 человек, более 48 тысяч заразились. Власти КНР направляют все больше врачей в Ухань, провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения инфекции.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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