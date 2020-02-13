Трех китайских чиновников уволили из-за распространения коронавируса
Власти Китая сняли с должностей секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна, секретаря горкома компартии Уханя Ма Гоцяна и главу канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомина.
Всех их отправили в отставку после того, как в регионе стал стремительно распространяться новый тип коронавируса.
На место Чаоляна назначен Ин Юн, который до недавнего момента занимал пост мэра Шанхая. Ма Гоцяна заменит член парткома Хубэя Ван Чжунлинь, а Чжан Сяомина - Ся Баолун, экс-директор управления Госсовета.
Как сообщает телеканал CCTV со ссылкой на замглавы Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ву Юйляна, кадровые перестановки проведены с целью принятия новых решений по борьбе с инфекционным заболеванием.
Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже 1310 человек, более 48 тысяч заразились. Власти КНР направляют все больше врачей в Ухань, провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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