Трех китайских чиновников уволили из-за распространения коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:03:31+03:00

Жертвами коронавируса стали уже 1310 человек Фото: REUTERS

Решение связано с необходимостью принятия новых решений в рамках недопущения ухудшения ситуации

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Власти Китая сняли с должностей секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна, секретаря горкома компартии Уханя Ма Гоцяна и главу канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомина.

Всех их отправили в отставку после того, как в регионе стал стремительно распространяться новый тип коронавируса.

На место Чаоляна назначен Ин Юн, который до недавнего момента занимал пост мэра Шанхая. Ма Гоцяна заменит член парткома Хубэя Ван Чжунлинь, а Чжан Сяомина - Ся Баолун, экс-директор управления Госсовета.

Как сообщает телеканал CCTV со ссылкой на замглавы Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ву Юйляна, кадровые перестановки проведены с целью принятия новых решений по борьбе с инфекционным заболеванием.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже 1310 человек, более 48 тысяч заразились. Власти КНР направляют все больше врачей в Ухань, провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения инфекции.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU