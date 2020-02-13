Власти Китая направили в зараженный Ухань еще 2,6 тысячи медиков

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:14:44+03:00

Более 2600 медработников направлены на борьбу с новым коронавирусом Фото: REUTERS

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В китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, направлены еще 2,6 тысячи медицинских работников. Соответствующее решение принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Подкрепление прибудет в провинцию Хубэй из сухопутных, морских, воздушных, ракетных и других видов войск. Врачи займутся организацией лечения пациентов по модели специализированного госпиталя "Хошэньшань" и будут базироваться сразу на двух объектах - в больнице Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребенка в Гунгу. В первом учреждении обустроят около 860 мест, во втором - 700. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Тем временем, число людей, погибших от коронавируса, составило уже 1310. Инфекцией заражены, по последним данным, свыше 48 тысяч человек. Сайт kp.ru писал, что власти Китая стали принимать новую методику тестирования на наличие заболевания.

Что касается двух случаев заражения, которые были зафиксированы в России, то оба пациенты уже здоровы и выписаны из больниц.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760425" frameborder="0"></iframe> «Кладбище домашних животных» в Ухане.Из-за коронавируса Ухань покинули 5 млн человек. А их домашние животные остались в городе-призраке

ИСТОЧНИК KP.RU