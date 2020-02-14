2020-02-14T01:11:47+03:00
В мире

Послу России в Турции стали поступать угрозы в соцсетях из-за ситуации в Идлибе

Алексей Ерхов рассказал об "антироссийской истерии" в социальных сетях Турции
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Идлибе турецкие войска несколько раз подвергались атакам со стороны сирийской армииВ Идлибе турецкие войска несколько раз подвергались атакам со стороны сирийской армииФото: REUTERS
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Посол России в Турции Алексей Ерхов пожаловался на угрозы в социальных сетях. Сообщения стали поступать ему в связи с ситуацией в Идлибе. В начале февраля в результате обстрела турецких военных со стороны сирийской армии погибли восемь солдат. Турки заявили, что заранее предоставляли сирийцам координаты своего передвижения, чтобы не допустить происшествий. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ответит на эту атаку, и потребовал вывести сирийские войска от постов Анкары в Идлибе. Еще одна атака на турецких военных произошла 10 февраля. Число погибших увеличилось до 14, раненых - до 15. На каждую атаку Турция отвечала ответной атакой. Власти страны обвинили Россию в поддержке сирийской армии. В Кремле сообщили, что цель правительственной армии Сирии -террористы, а не мирные граждане, в чем пытаются убедить турки.

- Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях,- приводит слова Ерхова Sputnik Турция.

Российский посол привел примеры сообщений, которые приходят ему в соцсетях: "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть".

ИСТОЧНИК KP.RU

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