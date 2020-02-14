Охрану посольства России в Турции усилили из-за поступающих послу угроз

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:03:13+03:00

В посольстве не верят, что авторы комментариев пойдут убивать, но не могут игнорировать угрозы Фото: REUTERS

"Настало время вам сгореть", "Прощайтесь с жизнью" - такие сообщения дипломат Алексей Ерхов получает в соцсетях

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Турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в Анкаре после того, как в адрес дипломата Алексея Ерхова стали поступать угрозы, связанные с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Сайт kp.ru писал, что в начале февраля в результате обстрела в САР погибли восемь солдат-турков. Правительственные войска атаковали боевиков, но их союзники оказались в зоне поражения. Через несколько дней в результате других ударов число жертв увеличилось до 14. На каждый инцидент Турция отвечала аналогично. Россию обвинили в том, что она поддерживает действия сирийских войск.

После этого посол стал получать сообщения с угрозами. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть", Не выходите на улицы": это и многое другое писали ему в социальных сетях.

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - рассказала пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Она добавила, что дипломаты понимают - "люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать" и просто выплескивают свой гнев, но считаться с этим приходится, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759168" frameborder="0"></iframe> В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты.Причиной их смерти стала вспышка террористической активности в республике

ИСТОЧНИК KP.RU