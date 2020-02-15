2020-02-15T06:26:47+03:00
В мире

В США планируют уже к ноябрю подготовить 150 миллионов доз вакцины от коронавируса

Разработкой лекарства от коронавируса заняты пять исследовательских групп в США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцины начнут тестировать в США в конце февраляВакцины начнут тестировать в США в конце февраляФото: REUTERS
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В США вакцину от коронавируса разрабатывают сразу пять фармацевтических компаний. Ранее в ВОЗ заявляли, что держат на особом контроле четыре исследования, основная часть из которых сосредоточена в Китае. Ученые уже приступили к лабораторным тестам на грызунах, если результат будет положительным, то испытания начнутся на животных крупнее, а затем на людях. Это займет несколько месяцев, а на создание вакцины и получение сертификата уйдет минимум год.

В США готовы бросить вызов ВОЗ и сделать лекарство раньше.

- Это потребует колоссальных усилий, исследований и разработок,- сообщил в в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Из пяти образцов он особо выделил вещество под рабочим названием Remdesivir фармацевтической компании Gilead. Испытания "кандидатного препарата" начнутся в конце февраля - середине марта.

В США коронавирус подтвержден у 15 человек. Эпицентром распространения вируса стала провинция Хубэй со столицей Ухань. По данным на конец пятницы 14 февраля в Китае от коронавируса нового типа погибли 1523 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В США планируют уже к ноябрю подготовить 150 миллионов доз вакцины от коронавируса
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