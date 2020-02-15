2020-02-15T07:55:10+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 15 февраля 2020 года: В России на карантине более 500 человек, а в Китае вирус подхватили 1700 врачей, боровшихся с ним

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 15 февраля 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Новый способ лечения коронавируса, открытый в Ухане, оказался эффективнымНовый способ лечения коронавируса, открытый в Ухане, оказался эффективнымФото: REUTERS
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Во всем мире число пациентов с коронавирусом выросло до 67101 человек. 1526 человек погибли от новой болезни. Между тем, растет число тех, кому удалось победить заболевание - 8254 пациентов успешно выписались из больниц. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса на 15 февраля 2020 года.

В России на карантине находятся 548 граждан Китая. Всего же в 66 регионах страны выделены 129 медучреждений на 7615 мест, куда в случае необходимости готовы помещать людей с подозрением на заболевание. "КП" побывала в одном из таких центров и увидела, какие условия созданы для карантина.

Прибывшая из Китая туристка, в санатории "Бодрость" под Екатеринбургом где создана зона обсервации. Фото Екатерина Макашина/пресс-служба Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга/ТАСС

Прибывшая из Китая туристка, в санатории "Бодрость" под Екатеринбургом где создана зона обсервации. Фото Екатерина Макашина/пресс-служба Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга/ТАСС

Между тем, запрещать посылки из Китая наша страна не будет. В минпромторге подчеркнули: коронавирус никак через вещи не передается.

А новый способ лечения коронавируса, открытый в Ухане, приносит плоды: плазма выздоровевших пациентов улучшает состояние больных уже через 10 часов

В Китае более 1700 врачей, боровшихся с коронавирусом, сами заразились им. Медики действительно героически сражаются с распространением заболевания. Мир облетело трогательное фото, как китайская медсестра и ее муж видятся через стекло. Это единственные свидания, которые могут позволить себе супруги из города Сюйчжоу, охваченного болезнью.

Фото: GUANCHA.CN

Фото: GUANCHA.CN

Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в Ухане людям запретили покидать жилые комплексы и свободно передвигаться по городу.

США станет первой страной, которая эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Всего на борту корабля с начала месяца находятся 3600 человек. kp.ru опубликовала дневник одного из россиян - стоматолог Сергей Попов рассказал, как туристы живут в карантине.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU

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