Китайский коронавирус, последние новости на 15 февраля 2020 года: В России на карантине более 500 человек, а в Китае вирус подхватили 1700 врачей, боровшихся с ним

Во всем мире число пациентов с коронавирусом выросло до 67101 человек. 1526 человек погибли от новой болезни. Между тем, растет число тех, кому удалось победить заболевание - 8254 пациентов успешно выписались из больниц. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса на 15 февраля 2020 года.

В России на карантине находятся 548 граждан Китая. Всего же в 66 регионах страны выделены 129 медучреждений на 7615 мест, куда в случае необходимости готовы помещать людей с подозрением на заболевание. "КП" побывала в одном из таких центров и увидела, какие условия созданы для карантина.

Прибывшая из Китая туристка, в санатории "Бодрость" под Екатеринбургом где создана зона обсервации. Фото Екатерина Макашина/пресс-служба Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга/ТАСС

Между тем, запрещать посылки из Китая наша страна не будет. В минпромторге подчеркнули: коронавирус никак через вещи не передается.

А новый способ лечения коронавируса, открытый в Ухане, приносит плоды: плазма выздоровевших пациентов улучшает состояние больных уже через 10 часов

В Китае более 1700 врачей, боровшихся с коронавирусом, сами заразились им. Медики действительно героически сражаются с распространением заболевания. Мир облетело трогательное фото, как китайская медсестра и ее муж видятся через стекло. Это единственные свидания, которые могут позволить себе супруги из города Сюйчжоу, охваченного болезнью.

Фото: GUANCHA.CN

Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в Ухане людям запретили покидать жилые комплексы и свободно передвигаться по городу.

США станет первой страной, которая эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Всего на борту корабля с начала месяца находятся 3600 человек. kp.ru опубликовала дневник одного из россиян - стоматолог Сергей Попов рассказал, как туристы живут в карантине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

КСТАТИ

Что известно о коронавирусе на сегодня: как заражаются, сколько живет болезнь и нашли ли наконец лекарство

Вместе с экспертами отвечаем на самые актуальные вопросы об инфекции, которая продолжает заражать все больше людей (подробности)

Местные жители - о китайцах на карантине: За сорок лет в больнице какой только заразы не было. Но наружу ничего не выходило

«КП» побывала в инфекционке, куда доставляют прилетевших в Россию граждан КНР (подробности)