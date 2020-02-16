Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
Среди заразившихся новым «китайским коронавирусом» COVID-19 пассажиров задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess оказалось 44 американца. Их в Соединенные Штаты эвакуировать не станут, оставят в японских больницах, рассказал в эфире телеканала CBS News директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
«Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Остальных сразу же эвакуируют на базы Военно-воздушных сил в США», - уточнил он.
Американский вирусолог добавил, что вернувшихся в Штаты путешественников поместят на двухнедельный карантин, а если во время полета у кого-то проявятся симптомы заболевания, их изолируют от других пассажиров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту изначально находились около 3,7 тысячи человек из 50 разных стран, в том числе россиянине. За это время японские медики выявили коронавирус у 355 пассажиров и членов экипажа лайнера.
Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.
По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.
Американцы продолжают эвакуировать граждан с лайнера в Иокогаме.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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