Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии

16 Февр. 2020 2020-02-16T23:21:18+03:00

Больных эвакуировать в США не станут, их оставят в японских больницах

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Среди заразившихся новым «китайским коронавирусом» COVID-19 пассажиров задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess оказалось 44 американца. Их в Соединенные Штаты эвакуировать не станут, оставят в японских больницах, рассказал в эфире телеканала CBS News директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Остальных сразу же эвакуируют на базы Военно-воздушных сил в США», - уточнил он.

Американский вирусолог добавил, что вернувшихся в Штаты путешественников поместят на двухнедельный карантин, а если во время полета у кого-то проявятся симптомы заболевания, их изолируют от других пассажиров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту изначально находились около 3,7 тысячи человек из 50 разных стран, в том числе россиянине. За это время японские медики выявили коронавирус у 355 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759933" frameborder="0"></iframe> Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.

По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761085" frameborder="0"></iframe> Американцы продолжают эвакуировать граждан с лайнера в Иокогаме.

Карта распространения коронавируса

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В ближайшее время их доставят на двух самолетах в Америку для более комфортного карантина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU