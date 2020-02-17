2020-02-17T09:37:44+03:00
Происшествия

Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе

За нарушение правил пригрозили штрафами, арестами и лишением водительских прав
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
За выполнением предписания следят с дроновЗа выполнением предписания следят с дроновФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса Covid-19, запретили местным жителям покидать свои дома. Ограничения касаются не только горожан, но и селян.

По улицам может передвигаться исключительно спецтранспорт, включая машины скорой помощи, полиции и других экстренных служб. Также людям нельзя собираться вместе, чтобы поиграть в маджонг или карты.

Нарушение запрета может привести к наложению штрафа и аресту. Так, за выход на улицу разрешается задержать гражданина на срок до десяти суток, а если он передвигался на транспорте, то, помимо ареста, можно схлопотать штраф в размере 5000 рублей и лишение водительских прав.

Согласно данным South China Morning Post, в блокаде остаются около 24 миллионов человек. Сайт kp.ru писал, что за выполнением предписаний следят с помощью дронов. Именно беспилотники разгоняют собравшихся на улицах людей и рекомендуют им надевать маски.

Если же человек с симптомами коронавируса сбежит из карантина или попытается заразить врача, то его могут даже казнить.

Карта распространения коронавируса

В опустевшем Ухане выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
NASA показало самые высокие облака в атмосфере планеты
Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе
Сильные морозы могут вернуться в Россию в марте
Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям
Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама
В России увеличилось на 20 процентов число секс-преступлений против детей
ЦБ хочет скорректировать список причин для блокировки счетов
Самолет рейса Уфа-Пхукет перенаправили в Москву по техническим причинам
США испытали баллистическую ракету Trident II
NBC: Трамп требовал убить сына Усамы бен Ладена
Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни
Столтенберг: НАТО ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1 770
Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1696
На Северном Кавказе начались масштабные военные учения
Военные инспекторы из США, Эстонии и Литвы пролетят над Россией
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек
Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов