Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:37:44+03:00

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Власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса Covid-19, запретили местным жителям покидать свои дома. Ограничения касаются не только горожан, но и селян.

По улицам может передвигаться исключительно спецтранспорт, включая машины скорой помощи, полиции и других экстренных служб. Также людям нельзя собираться вместе, чтобы поиграть в маджонг или карты.

Нарушение запрета может привести к наложению штрафа и аресту. Так, за выход на улицу разрешается задержать гражданина на срок до десяти суток, а если он передвигался на транспорте, то, помимо ареста, можно схлопотать штраф в размере 5000 рублей и лишение водительских прав.

Согласно данным South China Morning Post, в блокаде остаются около 24 миллионов человек. Сайт kp.ru писал, что за выполнением предписаний следят с помощью дронов. Именно беспилотники разгоняют собравшихся на улицах людей и рекомендуют им надевать маски.

Если же человек с симптомами коронавируса сбежит из карантина или попытается заразить врача, то его могут даже казнить.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761089" frameborder="0"></iframe> В опустевшем Ухане выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU