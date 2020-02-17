Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе
Власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса Covid-19, запретили местным жителям покидать свои дома. Ограничения касаются не только горожан, но и селян.
По улицам может передвигаться исключительно спецтранспорт, включая машины скорой помощи, полиции и других экстренных служб. Также людям нельзя собираться вместе, чтобы поиграть в маджонг или карты.
Нарушение запрета может привести к наложению штрафа и аресту. Так, за выход на улицу разрешается задержать гражданина на срок до десяти суток, а если он передвигался на транспорте, то, помимо ареста, можно схлопотать штраф в размере 5000 рублей и лишение водительских прав.
Согласно данным South China Morning Post, в блокаде остаются около 24 миллионов человек. Сайт kp.ru писал, что за выполнением предписаний следят с помощью дронов. Именно беспилотники разгоняют собравшихся на улицах людей и рекомендуют им надевать маски.
Если же человек с симптомами коронавируса сбежит из карантина или попытается заразить врача, то его могут даже казнить.
Карта распространения коронавируса
В опустевшем Ухане выпал снег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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