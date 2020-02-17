«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в 8 млрд долларов

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:43:32+03:00

Сумма включает проценты, начисленные с начала 2014 года

Изменить размер текста: A A

Украинский "Нафтогаз" уточнил сумму ущерба от потери активов в Крыму в восемь миллиардов долларов. Об этом пресс-служба компании сообщила, комментируя процесс в третейском суде Гааги.

Сайт kp.ru писал, что еще в марте прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев объявил о победе в судебном споре с Россией о потере активов на полуострове. Тогда говорилось, что сумма ущерба будет определена на следующих слушаниях. Россия решение не признала из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение дела.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", - говорится в посте на странице пресс-службы компании в Twitter.

Ожидается, что заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020 или начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU