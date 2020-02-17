2020-02-18T00:12:48+03:00
Происшествия

Еще двух китайских студентов МГУ доставили в больницу с признаками ОРВИ

Повышенную температуру у граждан КНР обнаружили во время планового медосмотра
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Московский государственный университет имени М.В. ЛомоносоваМосковский государственный университет имени М.В. ЛомоносоваФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 17 февраля, в инфекционную больницу доставили еще двух китайских студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, у которых медики обнаружили признаки ОРВИ.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданка КНР вызвала «Скорую помощь» в студенческое общежитие МГУ, заподозрив у себя коронавирус COVID-19. Девушку, которая недавно вернулась в Москву из Поднебесной, госпитализировали с признаками ОРВИ.

«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ», - рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.

Как писал сайт kp.ru, из-за распространения «китайского коронавируса» в России особенно внимательно относятся к занедужившим гражданам КНР – страны, где жертвами этой опасной инфекции стали уже 1770 человек, число заразившихся превысило 70,5 тысячи.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

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КСТАТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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