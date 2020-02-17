Еще двух китайских студентов МГУ доставили в больницу с признаками ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-18T00:12:48+03:00

Повышенную температуру у граждан КНР обнаружили во время планового медосмотра

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В понедельник, 17 февраля, в инфекционную больницу доставили еще двух китайских студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, у которых медики обнаружили признаки ОРВИ.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданка КНР вызвала «Скорую помощь» в студенческое общежитие МГУ, заподозрив у себя коронавирус COVID-19. Девушку, которая недавно вернулась в Москву из Поднебесной, госпитализировали с признаками ОРВИ.

«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ», - рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.

Как писал сайт kp.ru, из-за распространения «китайского коронавируса» в России особенно внимательно относятся к занедужившим гражданам КНР – страны, где жертвами этой опасной инфекции стали уже 1770 человек, число заразившихся превысило 70,5 тысячи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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КСТАТИ

ИСТОЧНИК KP.RU