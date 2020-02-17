Еще двух китайских студентов МГУ доставили в больницу с признаками ОРВИ
В понедельник, 17 февраля, в инфекционную больницу доставили еще двух китайских студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, у которых медики обнаружили признаки ОРВИ.
Напомним, ранее сообщалось, что гражданка КНР вызвала «Скорую помощь» в студенческое общежитие МГУ, заподозрив у себя коронавирус COVID-19. Девушку, которая недавно вернулась в Москву из Поднебесной, госпитализировали с признаками ОРВИ.
«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ», - рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
Как писал сайт kp.ru, из-за распространения «китайского коронавируса» в России особенно внимательно относятся к занедужившим гражданам КНР – страны, где жертвами этой опасной инфекции стали уже 1770 человек, число заразившихся превысило 70,5 тысячи.
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Карта распространения коронавируса
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КСТАТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
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