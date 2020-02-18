2020-02-18T01:29:20+03:00
В мире

В Китае опровергли смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса

По словам представителя департамента здравоохранения провинции Хубэй, доктор Лю Чжимин жив и находится в реанимации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главврач госпиталя «Учан» Лю ЧжиминГлавврач госпиталя «Учан» Лю ЧжиминФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель департамента здравоохранения китайской провинции Хубэй опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что главный врач одного из временных госпиталей в городе Ухань скончался от коронавируса COVID-19. По его словам, доктор Лю Чжимин жив, но он в очень тяжелом состоянии и находится в реанимации, пишет газета Daily Mail.

Как рассказывал сайт kp.ru, ранее о смерти главврача госпиталя «Учан» в Ухане сообщила газета «Жэньминь жибао». Издание отмечало, что Лю Чжимин «стал первым руководителем медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса». Однако, по данным Daily Mail, позже китайская газета свое сообщение удалила.

Между тем, число жертв «вируса-убийцы» в Хубэе возросло до 1696, заразились этой опасной инфекцией более 58,1 тысячи жителей провинции, из них свыше 41,1 тысячи – в Ухане, откуда и началось распространение заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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