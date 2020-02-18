В Китае опровергли смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса

18 Февр. 2020 2020-02-18T01:29:20+03:00

По словам представителя департамента здравоохранения провинции Хубэй, доктор Лю Чжимин жив и находится в реанимации

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Представитель департамента здравоохранения китайской провинции Хубэй опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что главный врач одного из временных госпиталей в городе Ухань скончался от коронавируса COVID-19. По его словам, доктор Лю Чжимин жив, но он в очень тяжелом состоянии и находится в реанимации, пишет газета Daily Mail.

Как рассказывал сайт kp.ru, ранее о смерти главврача госпиталя «Учан» в Ухане сообщила газета «Жэньминь жибао». Издание отмечало, что Лю Чжимин «стал первым руководителем медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса». Однако, по данным Daily Mail, позже китайская газета свое сообщение удалила.

Между тем, число жертв «вируса-убийцы» в Хубэе возросло до 1696, заразились этой опасной инфекцией более 58,1 тысячи жителей провинции, из них свыше 41,1 тысячи – в Ухане, откуда и началось распространение заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU