Глава госпиталя в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусом

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:00:35+03:00

Глава одного из госпиталей в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава одного из временных китайском госпиталей в Ухане, провинции Хубэй, скончался от заражения коронавирусом COVID19 в понедельник, 17 февраля.

Жертвой нового заболевания стал директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин. Как сообщает газета «Жэньминь Жибао», он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса COVID19.

Как писал сайт kp.ru, в Китае более 1,7 тысячи медицинских работников заразились новым типом коронавируса, около десяти из них уже скончались. Большинство сейчас находятся в Ухане, провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания. При этом число инфицированных врачей только растет.

На данный момент в Китае зафиксировано более 70 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, включая свыше 1700 скончавшихся. Только за последние сутки в поднебесной сообщили о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU