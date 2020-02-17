2020-02-17T22:00:35+03:00
Происшествия

Глава госпиталя в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусом

Лю Чжимин стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от COVID19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава одного из госпиталей в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусомГлава одного из госпиталей в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава одного из временных китайском госпиталей в Ухане, провинции Хубэй, скончался от заражения коронавирусом COVID19 в понедельник, 17 февраля.

Жертвой нового заболевания стал директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин. Как сообщает газета «Жэньминь Жибао», он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса COVID19.

Как писал сайт kp.ru, в Китае более 1,7 тысячи медицинских работников заразились новым типом коронавируса, около десяти из них уже скончались. Большинство сейчас находятся в Ухане, провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания. При этом число инфицированных врачей только растет.

На данный момент в Китае зафиксировано более 70 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, включая свыше 1700 скончавшихся. Только за последние сутки в поднебесной сообщили о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

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