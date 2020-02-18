Южная Корея эвакуирует пятерых пассажиров Diamond Princess президентским спецбортом
Власти Южной Корея направят на помощь своим гражданам президентский самолет. Спецборт эвакуирует пятерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с начала месяца находится на карантине в порту японского города Иокогама.
По словам заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нипа, самолет ВВС республики покинет военно-воздушную базу в Соннаме днем во вторник, 18 февраля, а обратно вернется уже в среду утром. Ему предстоит забрать четырех южнокорейцев и японку - жену одного из граждан.
В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»