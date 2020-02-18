Южная Корея эвакуирует пятерых пассажиров Diamond Princess президентским спецбортом

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:19:11+03:00

Уже на родине четырех граждан республики и одну японку поместят в двухнедельный карантин

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Власти Южной Корея направят на помощь своим гражданам президентский самолет. Спецборт эвакуирует пятерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с начала месяца находится на карантине в порту японского города Иокогама.

По словам заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нипа, самолет ВВС республики покинет военно-воздушную базу в Соннаме днем во вторник, 18 февраля, а обратно вернется уже в среду утром. Ему предстоит забрать четырех южнокорейцев и японку - жену одного из граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU