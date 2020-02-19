2020-02-19T08:10:55+03:00
В мире

Подозреваемый в уничтожении детдома в Ейске просит не депортировать его из Канады в Россию

Ранее СК завёл дело по статье "Геноцид"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Канады ранее начали процесс депортации 96-летнего Оберлендера, скрывшего факт своего участия в зондеркоманде нацистской армииВласти Канады ранее начали процесс депортации 96-летнего Оберлендера, скрывшего факт своего участия в зондеркоманде нацистской армииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подозреваемый в причастности к массовому убийтсву воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году переводчик зондеркоманды Гельмут Оберлендер попросил не депортировать его из Канады, сообщила представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Власти Канады ранее начали процесс депортации 96-летнего Оберлендера, скрывшего факт своего участия в зондеркоманде нацистской армии, сообщил его адвокат Рон Поултон.

Анна Пейп также уточнила, что канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел IRB, но слушания ещё не назначены. Иммиграционная служба ждёт дополнительные документы от адвоката. Они должны быть предоставлены до 28 февраля.

- Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованны ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации, - передаёт РИА Новости слова Анны Пейп.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский Следственный комитет запросил у Канады предоставление материалов уголовных дел по Гельмуту Оберлендеру, которого в конце 2019 года лишили кандского гражданства из-за того, что он скрыл своё участие в зондеркоманде СС-10 "а", где служил переводчиком. Подразделение СС 10 "а" действовало на Кубани в 1942-1943 годах. 214 воспитанников Ейского детдома они уничтожили с помощью мобильных газовых камер. По данным экспертов, часть из них была закопана заживо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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