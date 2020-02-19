Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:30:32+03:00

Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой недели Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Договорённости о сроках поставки были достигнуты во время переговоров Шойгу со своим сербским коллегой

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Россия поставит в Сербию первый из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» до конца текущей недели.

Как сообщает национальное телевидение Сербии договоренности об этих сроках были достигнуты во время визита в страну министра обороны России Сергея Шойгу, когда он провел переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вулиным.

Шойгу прибыл в Сербию 17 февраля. Как рассказывал сайт kp.ru, группа сербских истребителей МиГ-29 почетно сопроводила борт российского министра обороны до Белграда, где он принял участие в церемонии закладки камня на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции Вечного огня.

Напомним, контракт на поставку батареи, состоявшую из шести «Панцирь-С1», Россия и Сербия заключили 20 января. Ранее Белград купила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29.

ИСТОЧНИК KP.RU